PSG : Rothen est choqué par ce Kimpembe monstrueux

Titulaire au côté de Marquinhos lors du choc entre le PSG et Dortmund mercredi soir, Presnel Kimpembe a livré une performance XXL.

Un match abouti de A à Z pour le défenseur de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain, qui n’est pas sans rappeler sa prestation parfaite en 2017 face à Barcelone en huitième de finale aller au Parc des Princes. Quand il est à ce niveau-là, Presnel Kimpembe est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs français. Cela est évident selon Jérôme Rothen, lequel a salué le match extrêmement solide de la part de Presnel Kimpembe, lequel a tout simplement mangé Erling Haaland sur cette rencontre au Parc des Princes selon le consultant de RMC.

« Ils ont été maîtres du jeu, c’est eux qui ont décidé. Il y a néanmoins eu des phases où pendant dix minutes ils subissent près de leur but. Là, ils se sont mis en difficulté. Kimpembe a fait un match vraiment de très très haut niveau. Déjà dans les duels, il a étouffé Haaland. Ce que j’ai aimé avec le match de Kimpembe ce sont ses interventions. Sa faculté à intervenir, anticiper, pour mieux relancer, pour mieux s’intercaler dans la ligne du milieu. Ça, il ne le faisait plus et là, il l’a refait. Et quand tu fais ça, ça donne confiance aux deux milieux devant toi » a expliqué Jérôme Rothen, qui n’a pas toujours été tendre avec Presnel Kimpembe par le passé mais qui ne peut que s’incliner devant le match très costaud réalisé par le défenseur formé au PSG contre le Borussia Dortmund, mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.