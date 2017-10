PSG : Riolo persiste et signe « ce PSG n’est pas bon »

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Si le PSG a assuré l’essentiel en conservant son invincibilité contre l'Olympique de Marseille dimanche (2-2), Daniel Riolo n'oublie pas de critiquer Paris.

À Marseille, le club de la capitale a frôlé la correctionnelle. Tenu en échec contre l'OM, le PSG a cependant évité le pire en égalisant par l'intermédiaire de Cavani dans le temps additionnel. Un but qui a éteint le Vélodrome, mais qui permet surtout à Paris d'éviter une petite crise. Car même si cette défaite aurait été la première de la saison, ce revers ne serait pas passé dans l'esprit des supporters. Malgré ce nul arraché dans la difficulté, le PSG n'a pas brillé. Et ça, Daniel Riolo le souligne haut et fort.

« L’OM s’est d’abord battu, avant de jouer. Face à ce PSG, c’est ce qu’il fallait faire. À la dernière minute, Cavani évite la défaite grâce à un super coup franc. L’Uruguayen envoie un message aux divas qui à côté de lui en font 10 fois trop ! Ça devient presque une victoire pour le PSG. L’OM tout près de l’exploit a craqué. Le scénario ne doit pas faire oublier l’essentiel. Ce PSG n’est pas bon. Loin de ce qu’il doit produire. Et ce qu’il dégage en termes d’attitude n’est pas positif du tout ! », a commenté, sur RMC, l’éditorialiste, qui estime donc qu'Unai Emery doit agir sur le terrain et en dehors pour faire progresser un PSG se reposant trop sur son attaque de feu en ce début de saison...