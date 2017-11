PSG : Riolo déglingue Kurzawa, « bête et simplet » à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un triplé face à Anderlecht mardi soir en Ligue des Champions (5-0), Layvin Kurzawa a apporté une belle réponse à ses détracteurs… sur le plan offensif. Car défensivement, l’international français a de nouveau été le joueur parisien le plus en difficulté. Surtout, c’est la célébration de ses buts qui a exaspéré Daniel Riolo après la rencontre. Sur les ondes de RMC, le journaliste n’avait plus les mots pour qualifier l’attitude de l’ancien défenseur de Monaco.

« Marquer des buts, cela n’efface pas tous ses mauvais matchs… C’est comme si un attaquant ne marquait plus depuis quatre mois, et que dans un match il sauvait trois ballons sur sa ligne, et il faisait « chut » au public. Kurzawa n’a pas fait un centre, il ne gagne pas un duel, et il fait « chut » au public ? Le problème de ce gars-là, c’est qu’il est « simplet ». Comment dire en étant tranquille et poli qu’il est bête ? Kurzawa est pire que tout ce qu’on pouvait imaginer. Il a inventé le concept de la honte » a lancé le chroniqueur, rarement tendre avec celui qu’il ne porte visiblement pas dans son cœur. Reste qu’avec ce triplé, Layvin Kurzawa s’est sans doute assuré sa place de titulaire au PSG pour la prochaine rencontre face à Angers samedi après-midi, malgré la concurrence de Yuri Berchiche.