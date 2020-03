PSG : Meunier à Dortmund, le premier gros coup du mercato ?

Dans : PSG.

Suspendu pour le choc face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions la semaine prochaine, Thomas Meunier était titulaire lors du match aller en Allemagne.

Et visiblement, l’international belge a fait bonne impression aux recruteurs du Borussia Dortmund. A tel point que le BVB envisage très sérieusement de recruter l’international belge du PSG la saison prochaine, selon les informations livrées par La Dernière Heure. Le quotidien indique dans son édition du jour que le sous-marin jaune souhaite profiter de la situation contractuelle de Thomas Meunier, libre de tout contrat en juin prochain et qui ne sera visiblement pas prolongé par le PSG, pour le recruter à moindre coût. De son côté, Thomas Meunier, à Paris depuis 2016 et qui aurait aimé prolonger, ne serait pas contre tenter l’aventure en Allemagne.

Mais le média belge affirme que Thomas Meunier, visiblement assez exigent, a refusé une offre du PSG et envisage de répondre favorablement aux sollicitations du Borussia Dortmund. Les contacts seraient d’ores et déjà très avancés entre l’ancien défenseur du FC Bruges et la formation entraînée par Lucien Favre. En cas de signature au Borussia Dortmund, Thomas Meunier n’aurait aucun mal à s’intégrer puisqu’il retrouverait deux de ses compatriotes belges, Thorgan Hazard et Axel Witsel. De son côté, le Borussia Dortmund offrirait à l’actuel latéral droit du PSG une place de titulaire presque assuré car Achraf Hakimi, étincelant cette saison sous les ordres de Lucien Favre, effectuera son grand retour au Real Madrid cet été. Le deal semble donc tout tracé et seule une nouvelle offre de prolongation Paris Saint-Germain, avec un salaire plus élevé, pourrait faire basculer ce dossier du mercato parisien.