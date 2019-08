PSG : Ridiculoso, la dernière arnaque du Barça pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone ne fait absolument rien pour montrer à Neymar qu’il veut vraiment le faire revenir.

En dehors de quelques effets de manche, il semble bien que le club catalan n’ait pas vraiment l’intention de convaincre le PSG de lui céder son numéro 10. Ou alors, ce sera une attaque de dernière minute pour faire craquer l’Emir du Qatar si la situation devenait instable. Car pour le moment, les propositions inacceptables se multiplient et la dernière en date a de quoi interpeller. Média très proche du FC Barcelone, El Mundo Deportivo annonce ainsi que Josep Maria Bartomeu réfléchit à proposer un prêt sur deux ans pour ne lever l’option d’achat définitive qu’en janvier 2021.

Pour un montant non révélé, mais qui aurait du mal à convaincre le PSG de toute façon avec un tel montage. Une preuve de plus que le FC Barcelone ne considère pas sérieusement l’option de recruter Neymar pour le moment, car aucune des propositions déjà effectuées ou en réflexion ne permet au Paris SG de récupérer plus de 50 ME pour le Brésilien dès cet été. De quoi empêcher le recrutement de tout remplaçant, et surtout faire ouvertement passer le Qatar, qui chapeaute ce dossier, comme un très mauvais négociateur. En ce qui concerne l’ancien prodige de Santos, on doit quand même cogiter en se disant que, s’il ne veut plus jouer au PSG, il va tout de même falloir que le FC Barcelone montre qu’il veut réellement le recruter.