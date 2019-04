PSG : Ridiculisé, Choupo-Moting est choqué par la presse française

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré son énorme raté contre Strasbourg (2-2) dimanche, Eric Choupo-Moting ne s’est pas caché.

Alors que ses coéquipiers refusaient de commenter leur contre-performance, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est arrêté au micro de Canal+, puis en zone mixte pour expliquer son geste incompréhensible. Mais s’il avait su ce qui l’attendait, l’international camerounais n’aurait peut-être pas répondu aux médias français qui, selon lui, l’ont justement massacré ces derniers jours.

« La vie est faite de hauts et de bas ! Je ne peux pas changer ce qu’il s’est passé mais ce qui est certain c’est que j’essaierai de faire mieux ! Je tiens à m’excuser auprès de ceux que j’ai déçus, l’erreur est humaine et surtout dans le milieu du sport, a réagi le Parisien sur Instagram. C’est triste de voir à quel point les médias mettent beaucoup plus en avant le négatif. J’aime vraiment notre club, et c’était vraiment super de marquer devant vous, nos supporters, le Collectif Ultras Paris. »

Choupo-Moting remercie ses défenseurs

« Malheureusement après ça, j’ai fait cette grosse erreur et on a tout oublié, a-t-il poursuivi. Aux "haters" qui m’insultent : J’espère que vous vous sentez mieux maintenant et que vous avez trouvé la paix et le bonheur dans vos vies. Pour ceux qui me soutiennent toujours ou comprennent que des erreurs peuvent arriver ... Je tiens à vous remercier, big respect. Je continuerai à tout donner. » Rappelons que Choupo-Moting, malgré ses performances décevantes, fait partie des chouchous du public parisien pour son état d’esprit.