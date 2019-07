PSG : Revenir au Barça, Guardiola dit à Neymar bien de réfléchir

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone se prépare doucement à prendre une énorme revanche en faisant revenir Neymar.

Ce dernier, visiblement désireux de quitter le Paris Saint-Germain deux ans après son arrivée, n’a qu’une seule destination en tête : le Barça. Cela peut se comprendre, le « Ney » y a été heureux et performant, remportant même la Ligue des Champions. L’idée n’est donc pas illogique, sachant que le Brésilien n’a pas réussi à faire franchir un cap au PSG, et qu’il a déjà un vestiaire acquis à sa cause en Catalogne. Mais attention, revenir dans son ancien club n’est pas aussi facile que cela rappelle Pep Guardiola, qui demande à l’ancien de Santos de garder bien en tête que tout ne pourra pas être comme avant.

« Neymar est un joueur extraordinaire. Mais s’il revient, sera-t-il le même ? C’est comme si je revenais. Serait-ce pareil ? Je ne sais pas. Je ne suis plus le même et je ne sais pas si Neymar le serait. Mais on ne peut pas remettre en cause son talent », a confié l’entraineur de Manchester City au quotidien catalan ARA. Une manière de faire comprendre qu’il s’est tout de même passé deux ans sans Neymar au Barça, et surtout qu’Antoine Griezmann devait bientôt signer pour un incroyable embouteillage en attaque.