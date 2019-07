PSG : Révélations sur l'interview de Neymar, faudra repasser pour le scoop

Dans : PSG, Mercato.

Resté au Brésil au lieu de reprendre à Paris avec le Paris Saint-Germain, Neymar a passé sa journée de jeudi à faire de la télé.

Entre une participation à un jeu télévisé célèbre, le tournage de publicités ou de spots en prévision du nouvel an, le numéro 10 du PSG a enregistré une interview dans l’émission « Aqui na Band ». Un choix qui n’est pas lié au hasard, puisque le producteur de cette émission est directement lié au joueur et à la société gérant ses intérêts. Autant dire que tout a été millimétré et que l’international brésilien ne sera pas acculé par les questions dérangeantes. Ainsi, Neymar a pu choisir sereinement les questions et il n’y aura pas de grosses surprises.

RMC annonce ainsi que les discussions porteront sur sa santé physique après sa blessure, la victoire du Brésil en Copa America, ainsi que la défense du joueur sur les accusations de viol à son encontre. En dehors de quelques mots, il ne sera pas vraiment question de son avenir sportif et de son choix de rester au PSG ou de tout faire pour signer au FC Barcelone. Une décision logique par rapport à ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, même si de nombreux observateurs auraient aimé voir Neymar prendre position histoire de clarifier sa situation. Le Barça aurait aussi aimé un bras de fer pour mettre la pression sur le Paris SG, à priori ce ne sera pas le cas.