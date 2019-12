PSG : Révélations, la peur s'installe chez les cadres du vestiaire

Dans : PSG.

Revenu avec un match nul de son déplacement au Real Madrid, le PSG a clairement obtenu un bon résultat sur le plan comptable.

Dans le jeu, la donne a été différente tant les Parisiens ont subi la domination et les assauts madrilènes, faisant de Keylor Navas l’un des hommes de la semaine pour l’UEFA. Et le déroulement des opérations a visiblement dérangé dans le vestiaire parisien. Car si Marco Verratti a rapidement confié devant les micros que le PSG avait montré qu’il avait du répondant et une capacité à aller chercher un résultat, la copie rendue est inquiétante. Au point que, selon L’Equipe, cela a réveillé de vieux démons chez les cadres du vestiaires, inquiets notamment par le manque d’intensité mis par le groupe de Thomas Tuchel dans cette rencontre.

Un problème déjà rencontré par le passé lors de certains déplacements, notamment à Naples ou surtout à Liverpool la saison passée. Autre problème qui pose des soucis à Thiago Silva et ses coéquipiers, l’incapacité au PSG à se sortir de l’étau quand une grosse pression lui tombe dessus, et donc à installer son jeu habituel. Une preuve en tout cas que, malgré le point du nul et la première place assurée, un gros travail doit être fait sur le plan physique et mental pour répondre présent dans les gros matchs en février. Un problème identifié par Leonardo, qui a déjà effectué une sortie dans la presse brésilienne cette semaine pour dire qu’il fallait arrêter de psychoter en Ligue des Champions. Il y a visiblement encore du travail à ce niveau.