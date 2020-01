PSG : Révélation, Mbappé va écouter ce que propose Liverpool

Dans : PSG.

Priorité absolue du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival, Kylian Mbappé est également dans le viseur de Liverpool. Et l'attaquant du PSG ne dirait pas non aux Reds.

L’attaquant du 21 ans, qui devrait faire l’objet d’une offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, sera sans conteste le joueur le plus courtisé de la planète l’été prochain. Outre le Real Madrid, qui ambitionne de le recruter depuis plusieurs années, Liverpool se mêle de plus en plus sérieusement à la lutte. Lundi déjà, un intérêt très concret des Reds à l’égard de Kylian Mbappé était évoqué. L’information se confirme en ce milieu de semaine puisque selon Julien Laurens, spécialiste du football anglais pour RMC et ESPN, un transfert de Kylian Mbappé du côté d'Anfield l’été prochain n’est plus totalement impossible. Il faudra en revanche que les Reds acceptent de véritablement faire sauter la banque pour attirer l’international tricolore…

« C’est assez simple. Si Liverpool peut payer 300 ME, le transfert a des chances de se concrétiser car c’est la somme que le PSG demandera à quiconque pour signer Kylian Mbappé. De plus, si Liverpool peut se permettre de donner à Mbappé le salaire qu’il veut, le joueur considérera assurément cette offre » a indiqué Julien Laurens, avant d’évoquer le rêve de gosse du joueur, à savoir de jouer un jour au Real Madrid. « Oui, le Real est son rêve et un jour, il est certain qu’il jouera à Santiago Bernabeu. Mais il n’a que 21 ans, il a encore tout le temps de jouer à Madrid. De plus, il aimerait aussi découvrir la Premier League. Liverpool est une proposition très attrayante pour tous les meilleurs joueurs du monde ». La rumeur envoyant Kylian Mbappé chez l’actuel leader de Premier League n’a donc pas fini de faire du bruit. Le PSG et le Real Madrid semblent plus menacés que jamais dans le dossier de ce très cher et très courtisé Kylian Mbappé…