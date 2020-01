PSG : Coup de tonnerre, Mbappé à Liverpool, c’est du sérieux

Dans : PSG.

Concentré sur sa saison avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà bien fait comprendre qu’il ne discuterait pas d’un nouveau contrat avant l’été.

De quoi laisser de l’espoir à son grand courtisan, le Real Madrid. Florentino Pérez rêve de s’offrir celui qui est considéré comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour dominer le monde du football quand les deux mastodontes auront pris leur retraite. Et Zinedine Zidane aussi. Pour cela, la Maison Blanche est prête à faire des folies, et pourquoi pas s’approcher des 300 ME qui pourraient satisfaire Nasser Al-Khelaïfi. Si la priorité du PSG est bien évidemment de conserver Kylian Mbappé le plus longtemps possible, le champion de France peut également s’attendre à une attaque venue d’Angleterre également. Selon Diario Gol, Liverpool se penche sérieusement sur le dossier de l’attaquant français, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car si les Reds enchainent les titres et les trophées dernièrement, cela donne une belle latitude aux finances du club de la Mersey pour recruter un joueur de premier plan. Ensuite, Jurgen Klopp serait persuadé que sa ligne d’attaque risque de ne plus être aussi affamée la saison prochaine, notamment en cas de titre en Premier League, un an après la Ligue des Champions.

Mohamed Salah serait ainsi jugé sur la pente descendante à 28 ans, avec donc un bon de sortie et une place à prendre. Résultat, poussés par Nike, sponsor de Mbappé et de Liverpool, les Reds sont capables de proposer un projet centré sur le champion du monde français, que ce soit au niveau des responsabilités, de sa position en attaque comme de son futur salaire. Jurgen Klopp serait ainsi capable de se mettre en quatre pour convaincre le clan Mbappé, notamment dans son style de jeu basé sur la vitesse de ses joueurs offensifs. En tout cas, Liverpool pense avoir gain de cause d’après les premiers retours de l’avocate de Mbappé, Delphine Verheyden, qui a conseillé à son joueur de ne pas prolonger au PSG, et d’attendre de voir ce qui allait lui être proposé ailleurs l’été prochain.