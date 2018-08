PSG : Révélation de l’été, ce titi ne cède pas à la mode du mercato

Dans : PSG, Mercato.

En l’absence de ses nombreux Mondialistes cet été, Thomas Tuchel a dû faire appel aux jeunes du centre formation. Parmi eux, certains ont su tirer leur épingle du jeu.

On pense notamment au latéral droit Colin Dagba, titularisé lors du Trophée des Champions face à l’AS Monaco (4-0) samedi. Certes, l’ancien pensionnaire du centre de Lens a profité de l’absence de Thomas Meunier ainsi que des blessures de Daniel Alves et d’Alec Georgen. Mais il avait déjà tapé dans l’oeil de l’entraîneur parisien pendant la préparation. Et l’Allemand n’est pas son seul admirateur puisque des clubs étrangers sont venus au renseignement. Et ils ont appris que son agent Patrick Glanz n’était pas ouvert à la discussion.

« La mode actuelle chez les jeunes du PSG est de s’en aller de peur de manquer de temps de jeu ou car ils sont attirés par les sirènes financières de l’étranger. Ce n’est pas du tout notre projet, a confié le représentant de Dagba au quotidien Le Parisien. Colin a démontré qu’il serait à moyen terme un très bon joueur de L1. A Paris ou ailleurs. Il a conscience qu’il a devant lui deux joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas s’enflammer. Pour lui, aujourd’hui, il n’y a rien de mieux que de se frotter chaque jour à des joueurs de cette dimension. » Pressenti pour disputer la 1ère journée de L1 face à Caen dimanche soir, Dagba pourrait prolonger son contrat qui expire en 2020.