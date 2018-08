PSG : Réunion à Doha pour étudier un énorme coup d'ici la fin du mercato !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Et si le mercato du Paris Saint-Germain prenait une nouvelle dimension lors des prochaines 48 heures ? Alors que cette fois on est clairement entré dans le money time du marché estival des transferts, le PSG semble avoir été d'une prudence de sioux cet été, cela ayant évidemment un lien évident avec la décision de l'UEFA de maintenir sous enquête le Paris SG concernant le fair-play financier. Mais, selon Romain Molina, éminent spécialiste du PSG et des coulisses du mercato, les choses pourraient prendre un tournant radical suite à une réunion qui s'est tenue mardi au Qatar.

« Mardi à Doha il y a eu une réunion très importante pour discuter avec l'UEFA du FPF suite aux ventes + nouvelles rentrées d'argent du club. Les dirigeants du PSG veulent une position claire pour savoir s'ils peuvent dépenser ce que leurs experts ont estimé possible. Ils n'ont aucune envie de se mettre à dos l'UEFA et sont plutôt dans une position d'extreme collaboration. Pour simplifier, soit l'UEFA donne son feu vert et le Qatar va essayer de taper un "gros coup". Soit ce n'est pas le cas, et ils resteront calme. Aucune idée de comment s'est déroulée la réunion, mais ça bosse dur à Doha », a confié, via Twitter, Romain Molina.