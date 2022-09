PSG : Renato Sanches n'est pas à Paris pour se planter

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Recruté par Luis Campos pour renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain cette saison, Renato Sanches a connu une première partie de saison mitigée. Pas de quoi entacher son bonheur de porter le maillot du PSG.

Désireux de relever un nouveau défi après avoir fait le tour de la question au LOSC, Renato Sanches a choisi de rejoindre le club de la capitale française lors du dernier mercato estival. Également pisté par le Milan AC, l'international portugais a montré quelques belles choses sous les ordres de Christophe Galtier, en marquant notamment un but face à Montpellier en L1 mi-août. Sauf que pendant une dizaine de jours, le joueur de 25 ans était à l’infirmerie pour soigner une blessure aux adducteurs. Désormais de retour à l’entraînement, Renato Sanches n’est pas en plein doute comme certains suiveurs du PSG ont pu le dire ces derniers temps. C’est en tout cas ce qu’il laisse transparaître dans sa dernière sortie médiatique.

Renato Sanches a un gros moral au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

« Tout se passe bien. Je suis content de faire partie de cette équipe. À vrai dire, ce n’était pas difficile non plus. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Mais je suis heureux de mon choix. Je suis avec un bon groupe et de bonnes personnes. Certaines que je connais depuis de nombreuses années. Même Vitinha, j’ai pu apprendre à le connaître. On a tous eu une bonne relation dès le début. Depuis la reprise, on est bien. On a fait de bonnes choses sur le terrain. Ça se met en place petit à petit. On doit continuer à travailler maintenant et si ça se passe bien, on va faire une grande saison. J’en suis convaincu. On se sent bien ensemble. On joue bien et cela se traduit par de bons résultats. Je suis convaincu que l’on peut faire encore mieux et réussir un bon championnat », a lancé, sur le Quotidien du Sport, Renato Sanches, qui va maintenant avoir à coeur de bouleverser la hiérarchie dans l’entrejeu pour gratter du temps de jeu face à Verratti ou Vitinha.