PSG : Renato Sanches à Paris, le transfert surprise de l'hiver ?

Dans : PSG.

Plutôt bien armé dans tous les secteurs de jeu, le Paris Saint-Germain ne chamboulera pas son effectif lors du mercato hivernal. Une ou deux retouches sont néanmoins envisageables.

On le sait, Leonardo aimerait notamment recruter un latéral droit. Outre cet éventuel renfort, le PSG pourrait craquer en cas de belle opportunité au milieu de terrain, où les pépins physiques à répétition d’Herrera voire de Verratti et Gueye peuvent inquiéter en vue de la seconde partie de saison. Régulièrement, le nom d’Allan revient sur le devant de la scène. Mais en ce milieu de semaine, et c’est une surprise, c’est Renato Sanches qui est associé au PSG par le Correio da Manha.

En effet, le quotidien portugais affirme que le Paris Saint-Germain suit avec beaucoup d’attention les performances de l’ancien milieu du Bayern Munich, recruté pour 25 ME par le Lille OSC l’été dernier. Auteur de 15 matchs toutes compétitions avec les Dogues, le Portugais reste sur quelques bonnes prestations, mais a globalement déçu en cette première partie de saison si l’on prend l’ensemble de ses matchs. Il serait donc surprenant de voir le Paris Saint-Germain passer à l’action, mais la piste est bien réelle et creusée en interne selon le sérieux média portugais. Reste à voir ce que les dirigeants du LOSC en penseront, eux qui espèrent certainement voir Renato Sanches exploser davantage avant de le revendre afin d’en tirer le meilleur prix…