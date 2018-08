PSG : Remplacer Neymar au Parc, Tuchel a osé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n'avait plus foulé la pelouse du Parc des Princes depuis le mois de février dernier et sa grave blessure au pied lors du Classique face à l'OM. Et ce dimanche, pour la première journée de Ligue 1, l'attaquant brésilien a montré de belles choses d'entrée contre Caen (3-0). Auteur du premier but de la saison du PSG en championnat (10e), il a mené le jeu francilien... avant d'être remplacé par le futur buteur Weah en fin de rencontre (82e).

Un changement pas si anecdotique que cela puisque le Ney n'avait jamais été remplacé en pleine possession de ses moyens par Emery l'an dernier. Avec ce geste, Tuchel veut sûrement montrer qui est le patron à Paris. Mais au final, Neymar n'en voudra pas à son entraîneur allemand, car il a tout de même reçu une belle ovation du public parisien.