PSG : Remonté contre Neymar et Mbappé, Cavani repense au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Sur le plan comptable, la défaite à Liverpool (3-2) en Ligue des Champions n’est pas dramatique. Mais ce revers souligne les problèmes du Paris Saint-Germain.

Le manque de caractère, l’implication insuffisante, les choix du mercato estival… Tous ces points négatifs refont surface depuis mardi soir. Et ce n’est peut-être qu’un début puisque la presse italienne s’y met aussi. A en croire La Gazzetta dello Sport, ce grand rendez-vous européen a agacé Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen n’a pas apprécié sa sortie à la 80e minute. Et surtout, El Matador aurait de nouveau constaté que Neymar et Kylian Mbappé avaient tendance à l’oublier sur le terrain.

Du coup, l’ancien joueur du Napoli s’interrogerait encore sur son avenir au PSG. Rappelons que Cavani a déjà eu cette réflexion pendant l’été, lorsqu'il s'est aperçu qu’il ne faisait pas l’unanimité au sein de la direction. Mais son salaire annuel à 14 M€ et les 100 M€ réclamés pour son transfert ont vite refroidi ses prétendants. Son départ cet hiver semble toujours peu probable, mais le mal-être de l’avant-centre pourrait poser problème dans le vestiaire.