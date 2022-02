PSG-Real : Marca accuse Leonardo et Al-Khelaïfi sur l’arbitrage

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une scène à la mi-temps du match entre le PSG et le Real a été relayée par la presse espagnole.

Le choc entre le PSG et le Real Madrid n’a pas forcément tenu ses promesses, mais le club parisien a assuré l’essentiel en prenant un petit avantage d’un but avant le retour à Santiago Bernabeu. Si l’exploit de Kylian Mbappé, qui a non seulement provoqué un pénalty non transformé par Lionel Messi mais a surtout marqué le seul but du match sur un raid individuel, risque de faire parler pendant longtemps des deux côtés des Pyrénées, ce n’est visiblement pas le premier sujet de conversation du côté de Marca. Présent au Parc des Princes pour suivre le match pour le bien du quotidien pro-madrilène, Miguel Ángel Toribio a dénoncé ce qu’il considère comme un coup de pression sur l’arbitrage de la part des dirigeants du Paris SG. Le journaliste a ainsi fait savoir que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étaient tous les deux descendus des tribunes du Parc jusqu’au vestiaire des arbitres pendant la pause.

Un carton rouge oublié ?

Et Miguel Ángel Toribio d’affirmer que les deux dirigeants du PSG étaient fortement mécontents de la prestation de Daniele Orsato, et ils ne se sont pas privés pour lui faire savoir et lui dire de se reprendre après le repos. Le sifflet italien n’a bien évidemment pas laissé cette situation perdurer bien longtemps, mais du côté de Marca, on estime cette plainte venue du PSG totalement disproportionnée, tant il n’y a pas eu de gros problème d’arbitrage dans cette rencontre. Le pénalty a été sifflé en seconde période et ne souffre d’aucune contestation, et il n’y a qu’un seul geste qui peut prêter à confusion. C’est la semelle de Ferland Mendy sur Danilo Pereira, avec des ralentis sans pitié sur la façon dont les crampons du Français s’essuient sur la cheville du Portugais, et qui pouvait faire changer la couleur du carton du madrilène. Cela n’a pas été le cas, et même si cette action peut être interprétée de différentes façons, cela ne valait probablement pas le coup de gueule envers un arbitre expérimenté comme rapporté par Marca. En tout cas, Daniele Orsato a plutôt bien géré ce match fermé mais aussi parfois musclé, et aucun des deux clubs ne peut se plaindre de l’arbitrage sur cette rencontre.