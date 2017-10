PSG : Real, Juve... Tout le monde s'arrache déjà Meunier

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, la Juventus Turin a perdu Dani Alves, transféré au Paris Saint-Germain au début de l’été. Le poste de latéral droit devrait donc être renforcé dans les prochains mois…

On ne remplace pas l’un des meilleurs défenseurs droits du monde par Mattia De Sciglio ou par le vieillissant Stephan Lichsteiner. La Juventus Turin y croyait, mais après plus de deux mois de compétition, les dirigeants de la Vieille Dame se rendent compte de leur erreur de ne pas avoir recruté un arrière droit confirmé au plus haut niveau après le départ de Dani Alves au Paris Saint-Germain. Ainsi, le mercato d’hiver devrait être utile au champion d’Italie en titre et un joueur a d’ores et déjà été ciblé selon Calcio Mercato.

Il s’agit de Thomas Meunier, remplaçant de… Dani Alves dans la capitale. Le média italien explique par ailleurs que l’international belge a été supervisé par la Juve lors de la rencontre entre la Belgique et la Bosnie (4-3) samedi, match durant lequel le défenseur droit du PSG a brillé (1 but et 1 passe décisive). Pour l’heure, aucun chiffre ne circule concernant une éventuelle offre de la Juventus Turin, qui risque de se heurter à plusieurs obstacles dans ce dossier. Premièrement, le PSG n’a pas l’intention de laisser filer celui qui est plutôt considéré comme un n°1 bis qu’une doublure. Deuxièmement, le Real Madrid songerait également à lui selon OK Diario pour combler l’absence longue durée de Daniel Carvajal. Rarement un remplaçant aura eu autant de succès au PSG…