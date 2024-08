PSG ‍: Rayan Cherki appelé d'urgence à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain doit gérer l'absence longue durée de Gonçalo Ramos, et si pour l'instant Luis Campos n'a pas bougé, la solution pourrait être depuis pas mal de temps sous les yeux des dirigeants du PSG.

Malgré la victoire vendredi soir au Havre, les dirigeants parisien faisaient grise mine et ils avaient raison, puisque quelques heures plus tard, le club de la capitale a annoncé l'absence pour plusieurs mois de Gonçalo Ramos devant être opéré suite à une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche. Considéré par Luis Enrique comme le numéro 1 pour succéder à Kylian Mbappé, l'international portugais ne fera son retour que fin novembre et forcément cela peut inquiéter le Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, le PSG ne veut pas s'affoler, mais il est évident qu'on voit mal Luis Enrique se contenter de son effectif actuel. Et du côté de L'Equipe, on a déjà une petite idée sur ce que les champions de France vont faire pour renforcer l'attaque parisienne.

Cherki en faux 9 au PSG

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

Si la piste menant à Victor Osimhen paraît la plus évidente, elle n'est pas celle privilégiée par les champions de France, l'attaquant de Naples étant considéré comme beaucoup trop onéreux. Et notre confrère Hugo Delom a même une petite idée de ce qui se trame du côté des décideurs parisiens pour compenser l'absence de Gonçalo Ramos, tout en préparant la suite de la saison lorsque le buteur portugais sera de retour. « La solution pourrait même venir d'ailleurs : quand Luis Enrique a présenté son projet au Lyonnais Rayan Cherki, l'hypothèse d'une utilisation en tant que « faux 9 » avait été évoquée... », affirme le journaliste du quotidien sportif. Alors que le joueur lyonnais est attendu lundi du côté de l'OL pour reprendre l'entraînement, après une petite semaine de vacances accordée suite à la participation de Rayan Cherki au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris, son retour pourrait donc être bref. L'offre du PSG à hauteur de 15 millions d'euros pour convaincre John Textor de lui céder son joueur est plus que jamais d'actualité.