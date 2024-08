Luis Diaz au PSG, Liverpool a déjà répondu

Toujours en quête d'un avant-centre, le PSG étudie des pistes alternatives à celle de Victor Osimhen. Le Colombien de Liverpool Luis Diaz est surveillé de près mais les Reds ne feront pas de cadeaux aux Parisiens.

Si le PSG a cartonné Le Havre 4-1 vendredi soir, il a toujours besoin de recruter un buteur prolifique cet été. C'est d'autant plus le cas que Gonçalo Ramos s'est fait une entorse de la cheville pendant le premier match de Ligue 1. Les nombreux buts de Kylian Mbappé risquent de manquer surtout au vu de la maladresse affichée par Randal Kolo Muani en Normandie. Mais, le PSG peine à dénicher l'attaquant adéquat. La piste Julian Alvarez a échoué avec le transfert de l'Argentin à l'Atlético. Victor Osimhen est toujours coincé à Naples avec un prix de vente très élevé. Le temps presse pour le club parisien qui doit explorer d'autres pistes comme Luis Diaz.

Buteur efficace, le Colombien évolue traditionnellement sur le côté gauche. Cela n'est pas sans rappeler Kylian Mbappé. Diaz s'est vite adapté à la Premier League depuis son arrivée à Liverpool en 2022. En outre, il vient de réaliser une Copa America solide pour aider les Cafeteros à atteindre la finale. Le PSG a flairé la bonne affaire mais c'était sans compter sur Arne Slot. Le nouveau manager de Liverpool a clairement indiqué son envie de miser sur Luis Diaz cette saison, envoyant un message au PSG mais aussi au FC Barcelone qui convoitent le buteur.

🚨🔴 Luis Diaz is NOT leaving Liverpool despite links with Barça and Man City, says Arne Slot.



“Luis Diaz's future is with us. I like a lot of what I've seen. He has had a big impact, I like him a lot”, Slot added. pic.twitter.com/EfBzb9BQih