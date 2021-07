PSG : Rashford veut encore faire mal au Paris SG

Dans : PSG.

En contact avec l’entourage de Paul Pogba, le Paris Saint-Germain envisage de conclure son transfert cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais rien n’est fait pour le club de la capitale qui doit encore surmonter quelques obstacles, à commencer par Manchester United et plusieurs de ses joueurs.

Le feuilleton risque de durer jusqu’à la fin du mercato. D’un côté, le Paris Saint-Germain et Paul Pogba se verraient bien réunis la saison prochaine. Mais de l’autre, Manchester United n’est pas du tout sur la même longueur d’onde. A en croire son manager Ole Gunnar Solskjaer, même si le milieu de terrain n’a plus que quelques mois de contrat, et qu’il vient de refuser à bail à 60 millions d’euros offert par ses dirigeants, une prolongation du Français ne serait pas à exclure.

Le vestiaire de MU tient à Pogba

C’est aussi le sentiment du vestiaire mancunien dont plusieurs joueurs, à commencer par l’attaquant Marcus Rashford, bourreau des Parisiens en Ligue des Champions en 2019, font le forcing auprès de Paul Pogba pour l’inciter à poursuivre l’aventure chez les Red Devils. « Marcus Rashford et plusieurs autres joueurs font tout pour convaincre Paul Pogba de rester à Manchester United, a confié une source anonyme à The Sun. Ils pensent que l'équipe perdrait un homme clé s'il partait, Paul Pogba étant considéré comme un véritable joueur de classe mondiale dans le groupe. C'est aussi un leader dans le vestiaire, l'un des joueurs que les jeunes regardent quand l'équipe est en difficulté. »

Entre la direction, son manager Ole Gunnar Solskjaer et ses coéquipiers, Paul Pogba va-t-il finir par craquer ? Rien n’est impossible, sachant qu’avec le vice-capitaine de l’équipe de France Raphaël Varane, arrivée en provenance du Real Madrid, Manchester United s’offre un sacré argument. Il n’empêche que le club anglais assure ses arrières en étudiant les dossiers Eduardo Camavinga et Saul Niguez.