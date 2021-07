PSG : Paul Pogba met déjà le feu au vestiaire

Dans : PSG.

La grille des salaires au PSG a été bouleversé comme jamais depuis 2017 et l’arrivée commune de Kylian Mbappé et Neymar.

Des joueurs en fin de contrat ou des gros transferts, voilà qui vous chamboule un vestiaire, où l’équilibre est parfois fragile. Tout cela est donc remis en cause cet été, mais ce n’est peut-être pas fini. Le PSG cherche en effet à faire signer Paul Pogba, dans ce qui serait le nouveau gros transfert de l’été à Paris. Pour cela, le club de la capitale doit dégraisser et faire de la place, sans compter que le milieu de terrain français arriverait dans sa région natale telle une rock-star. Le danger est donc bien présent, sans compter que la concurrence risque de devenir dingue, avec forcément des mécontents. Mais c’est le jeu des clubs les plus ambitieux, et pour Frédéric Piquionne, il n’y a pas de questions à se poser en ce qui concerne le choix de prendre ou non Paul Pogba. Un tel joueur doit signer si le coup est jouable, et tant pis pour les égos de chacun.

« Oui Paris doit aller chercher Paul Pogba, et si le PSG a l’opportunité d’aller le chercher et que ça rentre dans la masse salariale parisienne, qu’il fonce. Après, bien évidemment qu’il y aura des déçus, il y aura des joueurs – qui ont un très bon salaire au PSG – qui devront partir et s’asseoir sur leur salaire dans d’autres clubs. Tout peut se négocier, entre des prêts avec option d’achat, des prêts en payant un peu les salaires. Il y a plein de choses dans le football aujourd’hui », a prévenu l’ancien attaquant du Stade Rennais ou de Saint-Etienne sur RMC. Paul Pogba qui signe au Paris SG, ce sont en effet au moins trois joueurs qui devraient quitter le club pour équilibrer quelque peu la balance.