PSG : Ramsey exige une montagne d'or pour signer au Paris SG !

Tandis que Paris souhaite se renforcer dès cet hiver au milieu de terrain, le club de la capitale explore également des pistes pour l’été prochain.

Parmi elles, celle menant à Aaron Ramsey, lequel sera en fin de contrat en juin prochain avec Arsenal. Et à l’image d’Adrien Rabiot, l’international gallois ne souhaite pas prolonger son bail et aura donc l’embarras du choix cet été. Deux équipes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le milieu relayeur de 28 ans : la Juventus et le Paris Saint-Germain. Et visiblement pour l’instant, Aaron Ramsey n’a pas fait son choix.

Au contraire, celui qui est un titulaire indiscutable aux yeux d’Unai Emery à Londres souhaiterait faire marcher la concurrence pour obtenir les conditions les plus avantageuses dans son futur club. Ainsi, Calcio-Mercato indique qu’Aaron Ramsey réclamerait un nouveau salaire d’environ 10 ME par an à ses différents prétendants. Pas vraiment habitué à lâcher ce genre de somme pour un seul homme, la Juventus Turin cédera-t-elle ? Si non, le PSG pourrait bien en profiter pour rafler la mise. Avec un joueur aux émoluments XXL certes, mais qui ne coûterait pas un centime en indemnité de transfert…