PSG : Ramos pour calmer les Parisiens, c’est son destin

Ancien recruteur du Paris Saint-Germain, Luis Ferrer estime que le club francilien a tout intérêt à recruter Sergio Ramos. Selon lui, le défenseur central du Real Madrid correspond parfaitement au profil qui manque aux Parisiens.

Le Paris Saint-Germain se serait bien passé de ce record. Cette saison toutes compétitions confondues, les Parisiens ont récolté un total de sept cartons rouges après la 80e minute. Personne ne fait pire parmi les équipes des cinq principaux championnats européens ! Il faut dire que les hommes de Mauricio Pochettino, à l’image d’Idrissa Gueye, Angel Di Maria et Presnel Kimpembe ces derniers jours, ont tendance à perdre leur sang-froid dans la difficulté. Ce qui n’étonne pas leur ancien recruteur Luis Ferrer.

Le PSG explose, « c’est logique »

« C’est un peu logique, les résultats négatifs avec cette élimination en demi-finale de la Ligue des Champions créent une frustration, un manque de lucidité, a expliqué le chroniqueur du Late Football Club. Je peux comprendre. Il y a tellement cette envie de bien faire les choses. Donc quand ça ne va pas, le résultat est celui-là. J’ai confiance en Pochettino qui porte un calme en lui-même alors que ce n’était pas sa principale caractéristique en tant que joueur. Il va transmettre ça. En tant qu’entraîneur, il sait bien communiquer. »

« C’est important de bien finir la saison. Tout le monde est marqué, tout le club est marqué. Mais il ne faut pas être dans cette tension, et bien finir pour bien préparer l’avenir. On a eu une bonne nouvelle avec la signature de Neymar. La machine est lancée, a positivé Luis Ferrer, avant d’évoquer la piste Sergio Ramos. Moi je peux vous dire qu’en tant que simple recruteur comme je l’étais au PSG, la première chose que je dirais à Leonardo c’est qu’il faut recruter Sergio Ramos ! Je peux me permettre de le dire maintenant. Je le mettrais en haut de la liste, il est libre, il n’y a pas de transfert ! »

Ferrer insiste sur Ramos

« C’est un joueur d’expérience, cela a bien fonctionné avec Keylor Navas, alors pourquoi pas avec Sergio Ramos ? Et puis il apporterait beaucoup au vestiaire. Le football est un sport collectif. Franchement, il coche toutes les cases. Je vous le dis, Sergio Ramos est fait pour le PSG, a insisté le consultant. Eduardo Camavinga ? Je ne vais pas autant me prononcer, mais bien sûr que c’est une piste sérieuse. Mais là on parle de potentiel pour le futur. Sergio Ramos, c’est un profil confirmé. Là, c’est la période où il faut être intelligent, pendant laquelle le directeur sportif et l’entraîneur doivent préparer la prochaine saison. » En désaccord avec le Real Madrid, le défenseur central est bien annoncé sur les tablettes du PSG.