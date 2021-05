Esp : Sergio Ramos drague le PSG, Neymar complice !

Dans : Liga.

En venant applaudir la prolongation de Neymar au PSG, Sergio Ramos a évidemment attiré les regards alors que son contrat au Real Madrid s'achève.

Le Paris Saint-Germain a officialisé samedi la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en 2025 et la star brésilienne a évidemment relayé tout cela sur les réseaux sociaux. Parmi les milliers de réactions à cette annonce, une a attiré les regards et pas uniquement de France, c’est évidemment celle de Sergio Ramos. Le défenseur international espagnol du Real Madrid a applaudi ce choix de Neymar. Certains ont interprété cela comme un pied de nez au Barça, le club catalan ayant cette fois compris que le duo Messi-Neymar ne se reconstituera pas à Barcelone. Mais compte tenu de la situation contractuelle de Sergio Ramos, il est évident que la rumeur allait y voir un signal clair envoyé aux dirigeants du PSG. Souffrant « d’une tendinose du muscle semi-membraneux de la jambe gauche » depuis le match à Chelsea, Ramos pourrait ne plus jouer sous le maillot du Real Madrid, les négociations avec Florentino Perez étant à l’arrêt depuis des semaines.

Agé de 35 ans, l’emblématique capitaine du Real Madrid pourrait tenter un dernier challenge en Europe, et pourquoi pas au Paris Saint-Germain, club où il avait déjà été annoncé lors du dernier mercato. Samedi soir, l’émission El Chiringuito s’est jetée sur les applaudissements de Sergio Ramos après la prolongation de Neymar, et a fait remarquer que le défenseur espagnol suivait désormais une bonne partie des joueurs du PSG sur les réseaux sociaux. De quoi encore plus mettre la puce à l’oreille. Cependant, cela pourrait aussi être un dernier coup de pression sur le Real Madrid afin de revenir à la table des négociations, il y a quelques mois, cette hypothèse avait circulé dans les bureaux de la Maison blanche où l'on estimait que le Paris SG n'allait pas offrir le salaire espéré par Ramos. Car Sergio Ramos sort d’une saison très compliquée, avec plusieurs blessures, et ce n’est pas réellement une solution d’avenir pour Paris.