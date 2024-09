PSG ‍: Raï le traitre le plus aimé de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Co-leader de Ligue 2, le Paris FC va tenter une fois de plus de monter en Ligue 1. Conseiller du club de la capitale, Raï rêve de croiser la route du Paris Saint-Germain dans l'élite.

Au bénéfice de sa victoire 2 à 0 mardi soir contre Guingamp, le Paris FC a rejoint Bastia en tête de la Ligue 2. Un classement qui confirme les ambitions du club de la capitale, abonné aux barrages d'accession à la L1, mais qui n'a pas encore réussi à franchir cet obstacle. Cette saison 2024-2025 pourrait donc être enfin la bonne, le PFC s'étant donné les moyens de réussir avec, par exemple, la signature totalement improbable de Maxime Lopez. Conseiller du président Pierre Ferracci, Raï sait que cela ne sera pas facile, mais la légende du Paris Saint-Germain est plutôt confiant concernant un prochain derby parisien en Ligue 1. Légende vivante du PSG, mais désormais au PFC, le joueur brésilien pense que personne ne lui en voudra au Parc des Princes d'avoir fait ce choix de carrière.

Raï espère voir Paris contre Paris en Ligue 1

Se confiant au Quotidien du Sport, Raï assume tout cela sans aucun problème et estime que les vrais supporters du Paris Saint-Germain seront contents de le revoir, même si c'est dans le camp d'en face.. « C’est vrai que mon histoire avec le PSG est très forte et que cette période constitue une part importante de l’histoire du club, elle ne s’effacera jamais. Mais je ne m’en préoccupe pas pour l’instant. J’en ai déjà discuté avec des supporteurs du PSG et ils me comprennent. Il y a toujours une deuxième vie, au moins, après celle de footballeur. Dans mon cas, j’ai la vie associative, la vie académique, le Paris FC J’adore avoir une vie plurielle. Mais, pour revenir à la question, si le PFC venait à affronter le PSG en Ligue 1, ce serait un derby, mais un derby face à un « petit frère ». Je ne pense pas qu’il y aurait une rivalité qui pourrait gâcher cela. Au contraire, les Parisiens seraient probablement ravis de voir un deuxième club parisien atteindre le plus haut niveau », explique le frère cadet de Socrates, qui a porté à 215 occasions le maillot du Paris Saint-Germain et qui en 1998 avait été élu meilleur joueur de l'histoire du PSG.