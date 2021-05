PSG : Raï est inquiet avant Manchester City

Dans : PSG.

Trois jours après sa défaite contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter Lens en championnat.

Une rencontre que le club de la capitale ne pourra pas se permettre de perdre, sachant que le LOSC a toujours un point d’avance sur le PSG dans la course au titre. De plus, ce match pourra servir à reprendre de la confiance en vue du match retour à City, enfin si Paris l’emporte contre le cinquième de L1. Malgré tout, cette défaite contre les Citizens est toujours dans les têtes. Un revers que Raï met avant tout sur le compte d’un problème physique.

« Pour moi ce qui a fait la différente, c'est le physique »

« Bien sûr que ça a joué au niveau physique surtout avec la façon dont City a joué en seconde période. Avec la première période que le PSG a fait, les joueurs ont dû faire des efforts en courant encore plus par rapport aux matchs face à d'autres équipes. Cela se joue à pas grand-chose quand on voit ce que le PSG a fait contre le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. À la mi-temps, City a récupéré cette confiance et au PSG c'était le contraire. Pour moi ce qui a fait la différente, c'est le physique et les erreurs de passes à la sortie du ballon en seconde période. Si on gardait la qualité de la première période avec le ballon, le physique aurait été moins difficile », a d’abord expliqué la légende vivante du PSG sur beIN Sports.

« Il y a des qualités au PSG »

Malgré ce revers 1-2 au Parc des Princes, le PSG aura encore ses chances lors du retour à l’Etihad Stadium mardi prochain. Tout simplement parce que Paris peut rivaliser avec City, même si l’équipe de Pep Guardiola est supérieure à celle de Mauricio Pochettino. « City est sûrement plus fort au niveau collectif et tactiquement. On connaît tous le génie qu'est Guardiola, avec tous les joueurs qu'il a pour changer le match en gardant le même niveau. Pas seulement par rapport au PSG mais également avec la plupart des clubs, City est un peu au-dessus à ce niveau-là. Mais bien sûr qu'il y a des qualités au PSG comme on l'a vu en première période », a lâché Raï, qui sait par contre que la potentielle absence de Kylian Mbappé pourrait coûter très cher au PSG.