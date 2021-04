LdC : Man City condamne le PSG à l'exploit !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Ligue des champions - 1/2 finale aller

Parc des Princes

Manchester City bat Paris : 2 à 1

Buts : Marquinhos (15e) pour le PSG; De Bruyne (64e), Mahrez (71e) pour Man City

Expulsion : Gueye (PSG) à la 77e

Le PSG est tombé à domicile (1-2) face à Manchester City et devra s'imposer dans une semaine en Angleterre pour aller en finale de la Ligue des champions.

Au lendemain d’un Real Madrid-Chelsea décevant, le PSG et Manchester City avaient rendez-vous au Parc des Princes afin de faire un premier pas vers la finale de la Ligue des champions. Dans ce choc franco-anglais, il n’y avait pas de round d’observation, les deux équipes étant à bloc dès le coup d’envoi, et notamment le Paris Saint-Germain visiblement à ses aises. Cela se concrétisait, puisque sur un corner de Di Maria, Marquinhos sautait plus haut que tout le monde et ouvrait le score d’une superbe reprise de la tête (1-0, 15e). Le PSG était bien installé dans cette demi-finale aller, Manchester City ne semblant pas vraiment trouver la faille. Foden allait cependant faire passer un premier frisson dans le dos des supporters parisiens, mais l’international anglais butait sur Navas (42e).

La pause était visiblement bénéfique pour Manchester City, nettement plus incisif, et cela d’autant plus que Neymar et Mbappé étaient totalement invisibles. Il fallait cependant attendre un but de De Bruyne, sur un centre ou un tir, qui trompait Navas bien malheureux sur cette action (1-1, 64e). Le PSG pliait physiquement, et le leader de Premier League en profitait, puisque sur un coup-franc plein axe, le mur parisien s’effritait et permettait à Mahrez de donner l’avantage aux siens (1-2, 71e) dans un scénario qui devenait catastrophe après l’expulsion logique de Gueye, auteur d’un tacle en retard sur Gundogan (77e). Le pressing de Manchester City devenait intense, la formation de Guardiola ayant bien compris qu'il y avait la possibilité de définitivement torpiller le Paris Saint-Germain. De Bruyne était à deux doigts de prendre aussi un rouge après un tacle sur Danilo, mais le joueur était seulement averti, au grand mécontentement des joueurs parisiens (87e). Le score en restait là, ce qui est évidemment une bonne affaire pour l'équipe de Guardiola. Mais le PSG l'a montré cette saison contre Manchester United, le FC Barcelone et le Bayern Munich, il n'est jamais aussi bon en Ligue des champions qu'à l'extérieur. Rendez-vous dans six jours à l'Etihad avec cette fois un ticket en jeu pour la finale.