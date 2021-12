PSG : Rafinha prêté en Liga, c'est Noël

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, Rafinha pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Direction la Liga ?

Même si Mauricio Pochettino fait souvent tourner son effectif en raison des blessures des uns ou des suspensions des autres, Rafinha ne fait pas vraiment partie de la rotation dans l’entrejeu du PSG. Auteur de cinq petits matchs depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Barça n’a plus joué depuis le 15 octobre dernier, date de sa dernière titularisation contre Angers en L1. Depuis, il alterne entre l'infirmerie et le banc des remplaçants. Autant dire que son avenir ne s’écrit plus vraiment à Paris. Une chose qu’il a parfaitement comprise au cours des dernières semaines. C’est donc pour cette raison qu’il souhaite faire ses valises en janvier prochain. Pour prendre la direction de l’Espagne, et plus précisément de la Real Sociedad ?

Rafinha se rapproche de la Real Sociedad

Talks ongoing for Rafinha as revealed yesterday.



Paris Saint-Germain and Real Sociedad are in direct contact, club sources more than confident. 👀⤵️ https://t.co/uVG1pEBRBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2021

Fabrizio Romano continue en tout cas d’alimenter la rumeur. « Pourparlers en cours pour Rafinha, comme révélé mercredi. Le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad sont en contact direct, des sources du club plus que confiantes », explique le spécialiste du mercato sur Twitter. En fin de contrat en 2023 du côté du Parc des Princes, le joueur de 28 ans a donc de grandes chances d’être prêté pour les six prochains mois chez le sixième de Liga. Un rebond qui serait plutôt positif pour Rafinha, qui ne répond pas vraiment aux attentes depuis son arrivée dans la capitale française en 2020… Il faut dire que Pochettino place des éléments comme Verratti, Paredes, Gueye, Danilo, Wijnaldum ou Herrera devant lui. Donc, forcément, le frère de Thiago Alcantara ne ramasse que les miettes. Ce qui ne sera normalement plus le cas s’il part loin du PSG lors du prochain mercato hivernal.