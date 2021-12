Mercato express au PSG, Rafinha s’en va déjà

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Inutilisé par le PSG, Rafinha a déjà trouvé son point de chute pour la deuxième partie de saison. Leonardo le renvoie en Liga, un an et demi après son arrivée.

Pas toujours très performant quand il s’agit de vendre des joueurs à faible temps de jeu, Leonardo a tout de même déjà trouvé une solution pour se défaire de Rafinha. Le milieu de terrain brésilien est totalement absent des plans de Mauricio Pochettino, et même en cas d’hécatombe, il ne prend quasiment jamais part à la saison du PSG. Le message est passé et l’ancien du FC Barcelone, qui était arrivé libre à l’été 2020, est lui aussi décidé à aller voir ailleurs. Une solution rapide s’est manifestée et tout est en train de se mettre en ordre, même si cela ne rapportera pas grand chose au PSG car il s’agit d’un prêt. Mais le Paris SG et la Real Sociedad sont tout proche d’un accord pour laisser Rafinha terminer la saison à San Sebastian. Il s’agira d’un prêt de six mois.

Avec ou sans option d'achat ?

A noter que le Paris Saint-Germain et le pensionnaire de Liga négocieraient également l’ajout d’une option d’achat. A croire que les Parisiens ne souhaitent pas seulement prêter Rafinha pour le relancer, mais plutôt pour s’en débarrasser de manière définitive. Rien de très surprenant compte tenu de son faible temps de jeu. Cette saison, le milieu polyvalent n’a disputé que cinq matchs de Ligue 1, dont le dernier contre Angers (2-1) le 15 octobre dernier. A priori, le coach Mauricio Pochettino ne regrettera pas son départ. Et n’aura pas non plus à réclamer une recrue pour le remplacer.

Pas de recrue pour le remplacer

Les discussions se finalisent actuellement, affirme le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, pour qui il n’y a plus beaucoup d’obstacles à ce prêt. Formé à Barcelone, le Brésilien a déjà évolué à deux reprises au Celta Vigo sous la forme d’un prêt, et ira donc renforcer la formation basque, à la lutte avec le Barça notamment pour une place en Ligue des Champions. Pour le PSG, il y aura au moins l’économie d’une partie du salaire, et aussi un message envoyé aux jeunes du club, qui voient un concurrent en moins pour aller chercher du temps de jeu en deuxième partie de saison.