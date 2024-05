PSG ‍: Interdit d'en parler, Riolo lâche une bombe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison s'est terminée par une victoire en finale de la Coupe de France pour le PSG, mais le départ de Kylian Mbappé illustre peut-être un souci interne majeur. Daniel Riolo a fait une confidence inquiétante.

La saison 2023-2024 a permis au Paris Saint-Germain d'ajouter trois nouveaux trophées nationaux dans sa vitrine (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions), et même si l'élimination par Dortmund en Ligue des champions est un vrai échec, le bilan est plutôt positif pour l'équipe de Luis Enrique. Cependant, la fin de l'ère Mbappé fait entrer le club de la capitale dans une nouvelle ère, et à en croire Daniel Riolo il n'est pas certain que cela sera positif. Sans même parler de la perte sportive provoquée par le départ du numéro 7, le journaliste de RMC affirme que le PSG est gangréné de l'intérieur. Et de manière suffisamment grave pour que lui-même n'ose pas dire ce qui ne va pas à Paris. Dans l'After, notre confrère a reconnu que la situation était très sérieuse et que tout ne pouvait pas être dit sous peine de probablement avoir des soucis.

Attention danger au PSG

Et Daniel Riolo d'expliquer les raisons de tout cela. « Je crois que vous ne mesurez pas ce qui se passe au PSG. C’est peut-être de notre faute, car moi personnellement, je ne dis que la moitié de ce que je sais sur les coulisses… Personne ne peut imaginer comment ce club est géré en interne, qui sont les décideurs, qui sont les personnes autour de Nasser Al-Khelaifi. Je vais juste dire une chose. L’année dernière, quand j’enquêtais sur l’affaire Hamraoui (Ndlr : joueuse du PSG agressée), qui était une affaire liée au PSG, des gens, la police, m’avaient dit : « Il n’y a aucune raison pour qu’à court terme, le grand banditisme n’intègre pas le PSG ». J’ai écouté, j’ai dit : « ah oui OK ». Et récemment, on m’a rappelé cette phrase et on m’a dit que le temps s’était écourté. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce qu’il y a dans ce club. On ne peut pas tout raconter en fait, c’est complètement fou. Malheureusement, ce sont des choses dont on ne peut pas parler. C’est la première fois de ma vie que je dis qu’il y a des sujets qu’on ne peut même pas évoquer ici. A un moment, il y a des choses dangereuses. La gestion de ce club est une désolation permanente. Pour parler de Mbappé, il sera beaucoup plus tranquille au Real Madrid », a confié le journaliste de RMC dans l'After, qui lance évidemment une grosse ombre sur le Paris Saint-Germain. A voir si les dirigeants parisiens vont réagir aux propos de Daniel Riolo et surtout s'ils vont les commenter.