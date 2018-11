PSG : Rabiot veut partir et connait le coupable

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain, le point de non-retour a probablement été atteint le 28 octobre dernier.

Le Classique entre l'Olympique de Marseille et le club de la capitale a peut-être marqué le début de la fin de l'aventure d'Adrien Rabiot au PSG. Puni par Thomas Tuchel lors de la victoire de Paris au Vélodrome (2-0), à cause d'un retard à la causerie d'avant-match, le milieu de terrain « n’est plus certain de prolonger avec le PSG », selon RMC Sport. Alors qu'un « accord était tout proche ces dernières semaines », ne restant plus que « quelques détails à régler » pour valider un nouveau bail, le joueur de 23 ans en aurait décidé autrement après ces décisions de son entraineur.

Malheureux par rapport à son temps de jeu depuis cette partie contre l'OM, Draxler lui étant passé devant face à Lille et Naples, l'international français pense clairement à un départ, vu que « la situation est de nouveau crispée entre les parties », malgré la volonté de Tuchel de prolonger son titi parisien. Autant dire que les courtisans de Rabiot, le Barça en tête, se frottent déjà les mains en vue d'un petit transfert hivernal ou d'une arrivée gratuite pour l'été prochain... Au grand dam du PSG, qui s'apprête donc à perdre gros en échouant dans ce dossier si spécial.