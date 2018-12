PSG : Rabiot veut dévoiler la vérité, Al-Khelaïfi le fait taire

Dans : PSG, Ligue 1.

A désormais moins d’un mois de l’ouverture du marché des transferts, le « happy end » semble difficilement imaginable dans le dossier Adrien Rabiot.

Le milieu de terrain ne souhaite pas discuter d’une éventuelle prolongation de contrat, et envisage plutôt d’écouter concrètement ce que lui proposent la Juventus, le FC Barcelone ou Tottenham, en contacts avec lui dernièrement. Mais pendant ce temps, sur le terrain, cela se passe très mal pour l’international français, qui a perdu la confiance de son entraineur, et s’est coupé d’une bonne partie du public parisien. Le joueur n’apprécie guère cette situation, et il aimerait s’en expliquer publiquement. Selon L’Equipe, Adrien Rabiot a ainsi fait la demande à ses supérieurs d’effectuer un long entretien vérité avec un média de son choix, pour tenter de calmer la polémique et ainsi retrouver un peu de crédit auprès des supporters.

Mais pour le moment, Nasser Al-Khelaïfi, qui tente de reprendre le dossier en mains depuis quelques semaines, s’oppose à cette possibilité et lui recommande chaudement de ne pas s’exprimer. La possibilité que cette prise de parole n’arrange pas les choses est en effet forte, sachant que seule une prolongation de contrat rapidement signée permettrait d’inverser une tendance qui va vers un départ, en janvier si jamais le PSG veut à tout prix récupérer de l’argent, ou en juin si Rabiot gagne jusqu’au bout son bras de fer et décroche le jackpot ailleurs.