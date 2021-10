Le Barça jubile, il a sa revanche sur le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Depuis qu’il a chauffé le PSG en essayant de court-circuiter ses agents pour faire signer Marco Verratti en 2017, le FC Barcelone s’est fait un ennemi de poids.

Dans la foulée de cette période délicate pour une formation parisienne qui ne parvenait pas à passer les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Emir du Qatar a mis le turbo, piquant notamment Neymar au club catalan, et conservant finalement un Marco Verratti qui voulait changer d’air. L’élimination face au PSG et la signature de Lionel Messi ont littéralement achevé la formation blaugrana, qui a beaucoup de mal à tenir la dragée haute financièrement aux grands d’Europe après avoir vécu au-dessus de son train de vie. Mais cette semaine, une bonne nouvelle est enfin parvenue aux oreilles des socios, avec la prolongation d’Ansu Fati, qui a lié son avenir au FC Barcelone pour de longues années.

Fati pouvait partir pour 400 millions d’euros

👉👉United, Liverpool y PSG han ido a por @ANSUFATI. Le ofrecían más del doble de lo que percibirá en el Barça. Llamadas de intermediarios para tentar a su entorno por parte de 3 grandes Clubs. Por eso el Barça actuó de urgencia. + @partidazocope @deportescope @ESPORTSCOPE — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) October 21, 2021

Une nouvelle victoire d’autant plus que l’ailier espagnol, considéré comme l’un des plus prometteurs de la nouvelle génération, avait déjà prolongé son contrat jusqu’en 2024 en septembre 2020. Mais il a préféré continuer l’aventure à Barcelone, où on lui fait confiance pour animer l’attaque de la formation de Ronald Koeman. Et pourtant, la radio COPE l’affirme, le PSG, Manchester United et Liverpool étaient sur les rangs pour faire venir Ansu Fati, et le club français promettait même de doubler le salaire du joueur originaire de Guinée-Bissau. C’est aussi pour cette raison que le FC Barcelone a soudainement accéléré dans ce dossier alors qu’il n’y avait pas d’urgence véritable au départ. L’idée de voir une future star du club partir plus tôt que prévu horrifiait les dirigeants catalans, même si avec une clause libératoire qui était alors de 400 millions d’euros, le Barça avait su se protéger en amont. Et le marché des transferts a beau être encore et toujours fou malgré la crise financière, personne n’aurait mis les 400 millions d’euros pour Ansu Fati, aussi doué soit-il. Désormais, l’ailier espagnol vaut un milliard d’euros…