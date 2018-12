PSG : Rabiot vendu au mercato d'hiver, Tuchel lâche une bombe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Présent ce lundi midi en conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas uniquement répondu à des questions sur le match de Coupe de la Ligue qui opposera le PSG à Orléans mardi soir. Et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a notamment évoqué le cas d'Adrien Rabiot dont l'avenir au sein du club de la capitale est toujours aussi flou, alors qu'il est désormais dans les derniers mois de son contrat. Sans se cacher derrière son petit doigt, Thomas Tuchel a reconnu que son milieu de terrain pourrait partir dès le mercato d'hiver, histoire de ne pas filer pour zéro euro en juin prochain.

De manière très claire, le coach du Paris Saint-Germain a également évoqué son possible remplacement lors du marché des transferts de janvier. « Je ne peux pas assurer qu’Adrien finira la saison avec nous car c’est toujours la même chose : il n'a pas dit oui au PSG et toutes les choses sont donc possibles, a prévenu Thomas Tuchel, avant d’évoquer la nécessité pour le Paris SG de préparer l’avenir à ce poste. C'était nécessaire et très important pour moi et pour nous d'avoir un numéro 6 pour notre équipe au cours de l'été dernier. C'est l'hiver désormais mais c'est la même chose. Cela dépend aussi de la situation avec Adrien Rabiot et Lassana Diarra. Peut-être qu'on a besoin de deux maintenant. C'est mathématique.»