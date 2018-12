PSG : Rabiot se trouve trop fort pour Tottenham, l'offre même pas étudiée !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La volonté d'Adrien Rabiot de rejoindre Barcelone, et de ne pas étudier les autres offres arrivées sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, semble se confirmer. Ce lundi, ESPN fait quelques révélations sur le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain et cela risque de ne pas améliorer l'image du footballeur formé au PSG. En effet, alors que Tottenham a récemment fait une offre au Paris SG pour tenter de s'offrir les services d'Adrien Rabiot, ce dernier n'a même pas jeté un oeil à la proposition venue de Londres. Citant une source proche du joueur français, ESPN affirme que Tottenham est considéré comme un club « en dessous » du standing minimum exigé par Adrien Rabiot et son entourage.

En effet, le milieu du Paris SG estime qu'il mérite mieux que les Spurs, ce qui évidemment fait tousser très fort les dirigeants de Tottenham, pas habitués à être pris de si haut surtout par un joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver au plus haut niveau, et qui a tout intérêt à ne pas se voir trop beau. Le PSG, qui s'était penché sérieusement sur cette offre anglaise, doit donc la remballer et attendre que Véronique et Adrien Rabiot fassent leur choix, même s'il ne fait désormais aucun doute que le FC Barcelone a déjà bouclé un deal quoi qu'il en dise.