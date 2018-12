PSG : Rabiot se prend une banderole dans la tronche à Orléans

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Hors du groupe et donc absent à Orléans, Adrien Rabiot était néanmoins quelque part présent dans les tribunes du Stade de la Source.

En effet, les supporters parisiens présents dans le Loiret ont à plusieurs reprises sortis des banderoles de circonstance puisqu’elles étaient destinées à Adrien Rabiot. Ce dernier, qui ne souhaite pas prolonger à Paris et veut partir libre en fin de saison, a une idée de la manière dont les supporters du PSG ont appris la nouvelle. « Rabiot, on n’a pas besoin de toi », ont ainsi affiché les fans du club de la capitale, histoire de faire comprendre qu’ils ne comptaient déjà plus sur lui pour cette saison, et bien évidemment pour son avenir. Un retour sur le terrain de l’international français sous le maillot du PSG semble désormais impensable, qu’il soit vendu cet hiver ou non.