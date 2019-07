PSG : Rabiot rend fou le Qatar, il vient chercher son chèque !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désormais joueur de la Juventus, où il a signé la semaine passée et où il vient de débuter l'entraînement, Adrien Rabiot va pourtant se rappeler rapidement au bon souvenir du Paris Saint-Germain. Si comme l'explique Le Parisien, le milieu de terrain français a convié lundi soir de nombreux salariés et bénévoles du PSG à un pot de départ dans un hôtel de Saint-Germain en Laye, c'est pour une autre raison que du côté de Nasser Al-Khelaifi et de l'Emir du Qatar que la prochaine visite d'Adrien Rabiot à Paris va donner de l'urticaire. Car ce vendredi, le joueur, ou plutôt son avocat, fera entendre sa voix devant la commission paritaire de la Ligue de football professionnel qui se réunira dans la capitale à la demande du Paris Saint-Germain.

Car le PSG conteste la décision de la commission d'appel de la LFP qui a ordonné au PSG de payer la prime d'éthique de 40.000 euros à Adrien Rabiot, lequel avait été privé de ce bonus en mars dernier pour avoir liké une vidéo de Patrice Evra, qui chambrait violemment le Paris SG après l'élimination contre Manchester United. Dans un premier temps, les dirigeants parisiens avaient mis à pied Adrien Rabiot pour une semaine et l'avait privé de son salaire pour la même durée. Le quotidien francilien affirme que du côté du milieu de terrain, on souhaite aller au bout dans ce contentieux, quitte à traîner le Paris Saint-Germain devant le Tribunal des Prud'hommes. Les histoires d'amour finissent mal....en général.