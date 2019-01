PSG : Rabiot rejoint par un autre banni, Henrique agace Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En marge du cas d'Adrien Rabiot, un autre problème interne pourrit actuellement la vie du Paris Saint-Germain.

Le dossier du milieu de terrain est en train de prendre une mauvaise tournure au sein du club de la capitale. Alors qu'Adrien Rabiot est écarté et a même été envoyé en équipe réserve à l'entraînement en fin de semaine, le PSG doit maintenant faire face à la blessure de Marco Verratti. Sorti en début de match face à Guingamp samedi (9-0), le milieu italien a un souci à la cheville. De quoi l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Sa participation au huitième de finale aller de la Ligue des Champions à Manchester United est donc remise en cause. Autant dire que Thomas Tuchel est au plus mal pour former son entrejeu. Si deux milieux sont attendus durant ce mercato hivernal, aucun renfort n'est encore arrivé.

En attendant, l'entraîneur pourrait piocher chez les jeunes du centre de formation, mais même pas... Puisqu'un joueur comme Antoine Bernède, lancé en début de saison, n'est pas disponible non plus. Lui aussi écarté du groupe pro, le joueur de 19 ans s'entraîne normalement avec la N2. Une mise à l'écart due à sa situation contractuelle, sachant qu'il sera potentiellement libre en juin prochain et qu'il a pour l'instant refusé de signer un nouveau bail de cinq saisons à Paris. Selon L’Equipe, cet acte est celui d'Antero Henrique, qui utilise souvent la méthode forte avec les jeunes parisiens qui refusent de voir à long terme au PSG. Pas sûr que cela plaise vraiment à Tuchel, qui doit composer avec les desiderata des uns et des autres, et qui trinque donc en attendant pour composer un entrejeu de qualité.