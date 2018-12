PSG : Rabiot pour se venger de Neymar ? Le revanche bidon du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Est-ce que le FC Barcelone a voulu prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain en arrachant Adrien Rabiot ? Didier Roustan donne sa réponse.

Cela a été acté par toutes les parties cette semaine. Adrien Rabiot ne portera plus le maillot du club de la capitale. Décidé à quitter son club formateur, le milieu de terrain va faire ses valises en 2019. Soit pendant le mercato hivernal, si le PSG trouve un terrain d'entente avec un club acheteur, soit durant l'été prochain, où le joueur de 23 ans sera libre. Et sa future destination serait même déjà connue, puisque le Barça aurait trouvé un accord avec le clan Rabiot. Même s'il n'est pas encore l’un des meilleurs à son poste, le FCB est donc en passe de faire une bonne affaire en recrutant le Titi Parisien à bas prix. Une façon de prendre une première revanche, les Blaugranas ayant toujours le transfert de Neymar en travers de la gorge ? Quand même pas, selon Didier Roustan.

« Une revanche du Barça sur le PSG pour Rabiot ? Le mot est fort… Moi, je veux bien qu’il ait fait de bons matchs. Des fois, il est aussi passé à côté… Il faut se calmer avec Rabiot quand même. Moi, j’attends qu’il explose vraiment Rabiot. Perdre Neymar, c’est une chose terrible. On va pas comparer ça avec Rabiot. Et puis avec lui, c’est compliqué. Il n’a pas l’air d’être la personne la plus simple de la terre… Un coup ceci, un coup cela… Si c’est une revanche pour le Barça, c’est une petite revanche. C’est comme comparer Wimbledon à l’Open de Nice ! », a balancé, sur La Chaine L’Equipe, le journaliste, qui estime donc que Rabiot n'a rien d'un lot de consolation par rapport au Ney, vu qu'il n'a jamais été un top player à Paris malgré son talent.