PSG : Rabiot n'était pas puni, l'explication est tombée

Dans : PSG, Ligue 1.

L'absence d'Adrien Rabiot dimanche soir à Bordeaux a fait du bruit, puisque le milieu de terrain n'avait même pas fait le déplacement avec le groupe du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment la thèse d'une sanction décidée par Thomas Tuchel à l'encontre d'un joueur qui refuse de prolonger au PSG est ressortie, Paris-United confirmant cette thèse. Cependant, ce lundi, une autre version des faits est proposée par Le Parisien, et elle explique d'une manière radicalement différente la raison de ce forfait d'Adrien Rabiot face aux Girondins.

En effet, si ce dernier n'avait pas fait le voyage à Bordeaux, c'est tout simplement qu'Adrien Rabiot avait officiellement un problème personnel. « Le PSG a fait savoir que Rabiot rencontrait « un problème familial » et qu’il était resté dans la capitale en accord avec son staff. Son absence n’aurait donc rien à voir avec sa situation contractuelle. Même si le joueur ne fait plus partie des premiers choix de Tuchel depuis le déplacement à Marseille et son retard à la causerie d’avant-match », précise le quotidien francilien. Autrement dit, Adrien Rabiot n'a pas du tout été sanctionné, même si forcément ce forfait semble coller comme un gant à la situation actuelle entre le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain et ses dirigeants. Le mercato d'hiver s'annonce déjà bouillant sur ce dossier.