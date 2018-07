PSG : Rabiot lâché par Paris à 40 ME !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le départ d’Adrien Rabiot commence à prendre forme, et le FC Barcelone fonce à toute allure.

Nasser Al-Khelaïfi ne parvient pas à trouver un accord avec le joueur pour prolonger son contrat, tandis qu’il s’agace du comportement de son entourage qui discute avec plusieurs clubs européens. Et notamment le FC Barcelone, déjà prêt à lui donner le salaire réclamé sans sourciller. De plus, Thomas Tuchel ne considère pas l’international français comme un joueur indispensable de son futur effectif, ce qui ouvre encore plus la porte aux négociations. Le champion d’Espagne compte en profiter pour se positionner sérieusement dans les prochains jours.

En effet, selon Sport, les premières discussions entre les deux clubs portent leurs fruits, et le PSG demanderait une somme abordable pour lâcher son joueur. En effet, pour se payer Adrien Rabiot, Paris accepterait un transfert à hauteur de 40 ME. Une belle somme pour un élément qui n’a plus qu’un an de contrat, même si son talent est évident et sa jeunesse assure au FC Barcelone une certaine rentabilité sur son investissement. Si cette tendance devait se confirmer, nul doute que la formation catalane devrait très prochainement tenter sa chance, pour l’un des transferts surprises de l’été à Paris.