PSG : Rabiot à Liverpool, la réponse des Reds est claire

Cette semaine, des rumeurs ont circulé sur l'intérêt supposé de Liverpool pour Adrien Rabiot, tout cela alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à défier le club de la Mersey en Ligue des champions. Il se disait même que Jurgen Klopp en personne aurait téléphoné au milieu de terrain du PSG pour lui faire part de l'éventuelle arrivée d'une offre de Liverpool, le coach allemand ayant constaté qu'Adrien Rabiot était libre en fin de saison.

Mais ce samedi, le Liverpool Echo, généralement bien informé, annonce que toute cette histoire est totalement fictive, Jurgen Klopp n'ayant jamais contacté Adrien Rabiot, l'entraîneur des Reds étant totalement satisfait de son milieu de terrain. De même, aucun émissaire de la formation de Premier League n'a discuté avec la mère du joueur français. Le quotidien anglais précise que jamais le club n'a pensé recruter Adrien Rabiot, et que toute cette histoire est une pure invention, la seule chance de voir Rabiot à Anfield Road étant de venir le mardi 18 septembre pour assister au match Liverpool-PSG. Les regards sont donc toujours tournés vers le FC Barcelone et éventuellement la Serie A.