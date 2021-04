PSG : Qatar et SuperLigue, Javier Tebas balance

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi a déjoué tous les pronostics durant la crise de la SuperLigue ces derniers jours.

Et pour cause, à la surprise générale, le PSG s’est positionné contre la SuperLigue créée par Florentino Pérez et Andréa Agnelli. Très vite, Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau pour défendre l’UEFA, ce que le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin a profondément apprécié. Le patron du Paris Saint-Germain a très bien senti le coup puisque la SuperLigue s’est écroulée au bout de 48 heures, et le club de la capitale française en sort grandi par une attitude irréprochable du début à la fin de cette crise. La preuve, Nasser Al-Khelaïfi a été élu président de l’ECA, l’association des clubs européens.

Farouche opposant au Paris Saint-Germain et à Manchester City depuis de longues années, Javier Tebas a-t-il apprécié l’attitude loyale de Nasser Al-Khelaïfi ? Interrogé par le Carrusel Deportivo, le patron de la Liga espagnole n’a pas mâché ses mots… pour dézinguer une nouvelle fois le PSG version Qatar. « Je ne vais pas utiliser le mot trahison, ça fait longtemps qu'on parlait de cette Super Ligue clandestine. L'égoïsme des clubs, en l'occurrence de certains, je les connais. Ma posture vis-à-vis du PSG et de City ne change pas, ils trichent. Le concept de Super Ligue a été ridicule, et ses leaders ont montré une ignorance importante de ce qu'est l'industrie du foot et ses fans » a balancé Javier Tebas, farouchement opposé à la SuperLigue et qui maintient ses accusations envers le Paris SG malgré l’attitude remarquable du champion de France depuis dimanche après-midi. Pour rappel, Javier Tebas s’est imposé comme le principal opposant aux « clubs-Etats » et a fait de Manchester City et du PSG ses deux cibles majeures. En 2017, il s’était frontalement fritté avec le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert de Neymar de Barcelone à Paris.