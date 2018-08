PSG : Proposé à l'OM et à Monaco, il rêve du PSG

Dans : PSG, Mercato, OM, Monaco.

Libre après la fin prématurée de son aventure à la Juventus, Claudio Marchisio cherche un nouveau défi.

Le milieu de terrain qui a passé tout sa carrière au sein du champion d’Italie, est très courtisé à l’étranger. Des clubs chinois et américains s’intéressent à lui, mais à 32 ans, il aimerait encore continuer l’aventure au sein d’un club européen, si possible en Ligue des Champions. Proposé à plusieurs clubs et notamment l’OM et Monaco, Marchisio est en contacts avancés avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

Mais l’international italien a un rêve secret qu’il espère pouvoir accomplir, celui de rejoindre Gianluigi Buffon et de disputer ainsi la Ligue des Champions sous le maillot du PSG, annonce la Gazzetta dello Sport. Cela tombe bien pour le champion de France, qui recherche un milieu de terrain, mais pour le moment, aucun contact sérieux n’a eu lieu en ce sens. Pas de quoi entretenir la rumeur de son arrivée à Paris, même si le joueur possède l’énorme avantage d’avoir le temps de choisir, puisqu’il peut signer pour le club de son choix même après la fin du marché des transferts.