PSG : Premier coup de gueule de Tuchel, il veut des recrues !

Dans : PSG, Mercato.

Très satisfait par le comportement de ses joueurs face au Bayern Munich, Thomas Tuchel ne s’est bien sûr pas arrêté au score final et à la défaite 3-1. Le club bavarois avait une formation avec de nombreux joueurs expérimentés et qui vont lutter pour une place de titulaire, tandis que le PSG présentait en grande partie des jeunes éléments amenés à passer la saison avec la réserve ou les U19. Toutefois, à Paris, les absents n’étaient pas uniquement liés aux Mondialistes en vacances. En raison des départs ou des blessures, certains trous inquiètent Thomas Tuchel, qui demande désormais à ses dirigeants de lancer les grandes manœuvres pour se renforcer. Un message clair.

« Nous avons perdu Berchiche. Nous devons le remplacer. Dani Alves est blessé et Thomas Meunier vient de disputer la Coupe du monde avec la Belgique. C’est génial pour nous, mais en même temps, ce n’est pas une bonne nouvelle puisqu’il ne revient que le 6 août. Nous commençons le 12 août. Il ne sera donc pas opérationnel. On doit donc les remplacer, en tout cas trouver une solution pour ce rôle de latéral droit. Nous devons remplacer Thiago Motta. Pas seulement le sportif mais la personnalité, la grande personnalité. Nous devons remplacer ces trois-là. Après, nous tenterons d’améliorer l’équipe et nous verrons ce qu’il est possible de faire. Je pense que le mercato commence maintenant pour le PSG. Je ne veux pas devenir fou avec le marché des transferts et garder ma concentration mais nous devons remplacer ces trois postes-là », a demandé, dans les colonnes du Parisien, l’entraineur allemand, qui n’avait jusqu’à présent rien évoqué en ce qui concerne le recrutement. C’est chose faite avec cette demande qui semble somme toute légitime.