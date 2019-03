PSG : Pourquoi Paris s'est pris une leçon de football face à MU

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Chacun y va de son avis pour essayer de comprendre la déroute du Paris Saint-Germain face à Manchester United (1-3), dans une double confrontation que le PSG semblait clairement avoir en mains.

Mais dans un concours de circonstances assez fou, entre erreurs défensives, manque d’efficacité et pénalty improbable pour finir, les joueurs de Thomas Tuchel ont laissé passer leur chance. Et ce n’est pas un hasard pour Fabien Barthez. Très discret dans les médias, l’ancien gardien de l’OM et de l’équipe de France estime que les Parisiens n’ont pas mis les ingrédients d’une grande équipe pour remporter un grand match, et ils ne peuvent donc s’en prendre qu’à eux-mêmes.

« Voilà ce que c’est de ne pas respecter le football et l’adversaire. Je pense que ce sont les premières valeurs d’un sportif et d’une équipe. Il faut en toutes circonstances respecter l’adversaire. Sur ses qualités footballistiques, Paris était meilleur. Paris a pêché dans la concentration. Les joueurs n’étaient pas dans le match. Le haut niveau, c’est le haut niveau (sic). Le club qui fait la différence dans ce type de rencontre est celui qui ne fait pas d’erreur. Pas forcément celui qui joue le mieux. Mercredi, non. Ils auraient dû gagner ce match sur les valeurs. Les Parisiens ont manqué d’humilité », a souligné le champion du monde 1998 dans les colonnes du Parisien. Un constat implacable pour les coéquipiers de Presnel Kimpembe, qui a avoué ce samedi avoir pris ce match de haut, aussi incroyable que cela puisse paraître.