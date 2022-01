PSG : Pogba à Paris, oublions les millions d'euros !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait signer l'été prochain au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain français ne fera cependant pas un choix économique.

Manchester United a beau lui avoir fait plusieurs offres de prolongation, Paul Pogba a pour l’instant repoussé chaque proposition qui a été transmise à son agent, Mino Raiola. Et sauf retournement de situation peu probable compte tenu du flou qui entoure les Red Devils, le champion du monde 2018 quittera donc le club mancunien six ans après son retour en provenance de la Juventus, avec cependant une nuance de taille, la future équipe qui accueillera Paul Pogba n’aura pas à débourser les 105 millions d’euros que le club anglais avait payés pour s’offrir l’international tricolore de 28 ans. Et du côté du Paris Saint-Germain on flaire clairement le bon coup dans ce dossier comme de nombreuses sources l’ont confirmé vendredi. L’idée de voir le natif de Lagny-sur-Marne revenir dans sa région d’origine plaît à pas mal de monde, même si les blessures récurrentes de Pogboom peuvent engendrer quelques inquiétudes. Mais en tout cas, voir Pogba sous le maillot du PSG en 2022-2023 ne relève plus du pur fantasme.

Paul Pogba avec Verratti et Gueye, le rêve au PSG ?

𝙾𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚘𝚊𝚍 𝚝𝚘 𝚌𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚌𝚔 𝚜𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐𝚎𝚛 💪🏾 pic.twitter.com/sEqVlDXp26 — Paul Pogba (@paulpogba) December 5, 2021

Proche de Paul Pogba, dont il est un des amis et éducateur de ce dernier lorsque le jeune milieu évoluait en région parisienne à Roissy-en-Brie, Mamadou Magassa se régale d’avance de voir Pogba au PSG, même s’il prévient dans Le Parisien que le joueur de Manchester United n’en fera pas une affaire financière, loin de là même. « Récupérer un grand joueur francilien serait une belle vitrine pour le PSG et un super coup marketing. Un milieu de terrain composé de Verratti, Gueye et Pogba aurait de la gueule. Le choix de Paul se fera en fonction d’un critère sportif. Il optera pour l’équipe avec laquelle il aura le plus de chances de gagner la Ligue des champions. C’est son objectif depuis longtemps », prévient le proche de Paul Pogba. Et les clubs susceptibles de gagner la C1 sont tout de même peu nombreux en Europe. Pogba et son agent doivent désormais se décider.