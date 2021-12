PSG : Pochettino viré, la colère gronde !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le nul ramené de Lorient mercredi soir ne suffit pas à cacher la misère du jeu parisien. La colère monte d'un peu partout contre Mauricio Pochettino, et l'entraîneur du PSG sait que la période est propice à des changements.

Antoine Kombouaré et Thomas Tuchel peuvent en témoigner, les fêtes de fin d’année ne sont pas toujours faciles à vivre quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain. Et un an après le limogeage express du technicien allemand au lendemain d’une probante victoire 4-0 face à Strasbourg, on se demande ce qui peut empêcher Nasser Al-Khelaifi, avec le feu vert de Doha, d’en faire autant avec Mauricio Pochettino. Car c’est peu dire que le PSG est apparu sans aucun plan de jeu mercredi soir face à des Merlus qui tentent tant bien que mal de sauver leur place en Ligue 1 cette saison. S’il s’agissait du premier faux pas de Lionel Messi et ses coéquipiers, cela pourrait passer auprès des supporters parisiens, mais les tristes matchs s’enchaînent et, privé cette fois de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a pas réussi à arracher une victoire cachant la misère de son jeu. Quoi qu’en dise Leonardo, qui a soutenu la semaine passée Mauricio Pochettino, l’heure est peut-être venue pour le PSG de sacrifier un entraîneur de plus, avec en filigrane la possible venue de Zinedine Zidane.

Le PSG de Pochettino est nul et ça se voit

Au regard de cette énième prestation indigente du PSG face au 19e de L1, et quel que soit le résultat final du match, force est de constater que le club va droit dans le mur avec Pochettino. #FCLPSG — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) December 22, 2021

Ce mercredi, cela commence à sérieusement s’énerver dans la presse à l’encontre de l’ancien manager de Tottenham. « Quelle faiblesse ! Si le PSG a eu un mérite mercredi, c’est celui de nous ramener à la réalité. Comme dans la vraie vie (...) Car et c’est malheureux à dire, rien ne change ou presque au PSG. Pas de jeu collectif, pas d’envie, pas d’inspiration. Les vacances arrivent à point nommé pour Paris et Pochettino qui dispose d’une dizaine de jours pour réfléchir à comment attaquer 2022 avec un autre profil », prévient le quotidien parisien, pas loin de dire que ce n’est pas l’entraîneur argentin qui permettra de réaliser ce changement radical dont a besoin Paris et que donc Mauricio Pochettino est clairement visé.

Mais sur les réseaux sociaux, les suiveurs les plus influents du Paris Saint-Germain se lâchent, eux, sans détour et de manière plus virile. « Au regard de cette énième prestation indigente du PSG face au 19e de L1, et quel que soit le résultat final du match, force est de constater que le club va droit dans le mur avec Pochettino », explique ainsi Abdellah Boulma, tandis que Nicolas Puivarau n’a même pas attendu la fin du match pour faire part de sa colère : « Soit les joueurs ont lâché Pochettino et il faut donc qu’il se casse très vite. Genre à la mi-temps. Soit ils ne l’ont pas lâché et ils sont juste nuls donc Pochettino doit se casser très vite. Genre à la mi-temps. » Pour l'instant, rien ne semble bouger dans les couloirs du siège du Paris Saint-Germain, mais on l'a vu en 2020, tout peut aller très très vite au PSG. Pochettino le sait.